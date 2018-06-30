Футболисты Уругвая в Сочи обыграли Португалию и вышли в 1/4 финала ЧМ-2018

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 состоялся 30 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Поединок начался в 21:00.

Счет на 7-й минуте открыла сборная Уругвая. Эдинсон Кавани головой отправил мяч в ворота. Португалия, благодаря Пепе, на 55-й минуте сравняла счет в матче — 1:1. Футболист головой послал снаряд в сетку. Уругвай на 62-й минуте снова вышел вперед — 2:1. Автором гола и в этот раз стал Эдинсон Кавани.

В концовке поединка за неспортивное поведение желтую карточку получил Криштиану Роналду.

Матч завершился победой сборной Уругвая, команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Франции 30 июня победила Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет на стадионе «Лужники» 1 июля в 17:00 против команды Испании. Победитель этой пары попадет в Сочи 7 июля, где пройдет матч 1/4 финала. В Нижнем Новгороде 1 июля в 21:00 начнется встреча между командами Хорватии и Дании.

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