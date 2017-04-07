Футбольная команда КубГУ провела три игры в Саратове

Команда Кубанского государственного университета в апреле завершила 11-й мини-турнир национальной студенческой футбольной лиги. Очередной этап чемпионата кубанский коллектив провел на выезде в Саратове.

В гостевом туре футболисты провели три встречи. В первом матче краснодарцы уступили Смоленской академии физкультуры со счетом 1:2. Затем студенты КубГУ одержали победу над командой Северо-Кавказского федерального университета из Ставрополя и над хозяевами тура, Саратовским госуниверситетом. Сейчас кубанский коллектив занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Кубанские футболисты уступают лидирующему Смоленску восемь очков.

«У меня есть ощущение удовлетворенности от последней игры и чувство неудовлетворенности от тура в целом, потому что мы не добрали три очка в игре со Смоленском. В оставшихся двух играх мы приложили максимум усилий, чтобы исправить эту ситуацию, поэтому шесть очков — довольно-таки неплохой результат, учитывая наше положение в турнирной таблице», — считает игрок футбольной команды КубГУ Нгок Хан.

В Краснодаре 4 мая стартует 12-й мини-турнир студенческой лиги. Соперниками КубГУ станут студенты из Казани, Тамбова и Махачкалы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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