Футбольная «Кубань» завершила зимний сбор в турецком Белеке

В последнем матче «желто-зеленые» встречались с бронзовым призером белорусского чемпионата — «Шахтером».

В стартовом тайме кубанцы имели игровое преимущество, но воплотить его в гол не смогли. Соперник своими шансами также не воспользовался, и первая половина завершилась вничью — 0:0. Во второй 45-минутке команды вновь не забили друг другу, и встреча закончилась мирным безголевым результатом.

«Это третий матч за шесть дней, и, естественно, у футболистов было определенное утомление. При этом надо отметить, что команда все равно до последней минуты боролась, старалась и билась за результат. Это очень важная вещь», — сказал главный тренер ФК «Кубань» Евгений Калешин.

Итог последнего сбора в Турции для «Кубани» — одна ничья и две победы. Первый матч после зимнего перерыва в ФНЛ краснодарцы проведут на выезде: «Кубань» 4 марта сыграет с «Оренбургом».

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