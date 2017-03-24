Футбольным болельщикам напомнили о закрытом участке дороги в Краснодаре

Болельщиков сборной России по футболу попросили 24 марта использовать маршруты следования к стадиону, которые не будут пролегать на участке от улицы Героев-Разведчиков до улицы имени Генерала Трошева.

Это связано с проведением дорожных работ на улице 40-летия Победы. Также в пресс-службе ФК «Краснодар» напомнили, что прибывать на матч стоит заблаговременно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта состоится игра сборной России по футболу против Кот-д’Ивуара и 28 марта в Сочи — против Бельгии. Россияне считаются фаворитами встречи.

Матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии — контрольные перед Кубком конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

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