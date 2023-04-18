G7 намерена заморозить российские активы до окончания войны на Украине

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся бездействующими до разрешения конфликта, связанного с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи в Японии.

«Любое решение конфликта должно обеспечить оплату Россией причиненного ущерба», — говорится в документе. Кроме того, они намерены скоординировать усилия по предотвращению поставок оружия в Россию третьими сторонами и принять меры против тех, кто финансирует российскую агрессию.Возможно, США, Великобритания, страны Евросоюза и другие страны заморозили валютные резервы России . По подсчетам министра финансов России Антона Силуанова, санкции лишили Москву почти 300 миллиардов долларов, почти половины ее золотовалютных резервов.