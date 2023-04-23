G7 хочет помочь в разминировании Украины

22 с.г. – 23 апреля в японском городе Миядзаки состоялась встреча министров сельского хозяйства стран «большой семерки». В нем государства-члены G7 выразили твердую поддержку реализации, продления и расширения зернового соглашения.

Также министры просили G7 обеспечить Украину сельскохозяйственной инфраструктурой, в том числе ирригационными сооружениями, выразил свое готовность восстановить мощности по переработке и хранению пищевых продуктов и оказать финансовую поддержку украинским аграриям.

Кроме того, было отмечено, что он окажет помощь украинскому правительству в разминировании сельскохозяйственных угодий. .