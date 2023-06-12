Гаагский суд начал расследование по факту разрушения Каховской ГЭС

Представители Международного уголовного суда в Гааге приступили к расследованию прорыва Каховской плотины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Зеленский прибыл в пострадавшую от наводнения Херсонскую область. Вчера Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. На следующий день после инцидента Генпрокуратура направила запрос в Гаагский суд о расследовании инцидента. И работа уже началась.

Сейчас «представители международного правосудия своими глазами видят последствия этого теракта со стороны России», — заявил президент.

Зеленский Содействовать расследованию обещали.

“Все наши правоохранительные органы и другие учреждения максимально вовлечены в этот процесс. В пострадавших районах свидетелям будет предоставлен полный доступ ко всей информации и доказательствам. Полная и справедливая ответственность за террористическое государство имеет важное значение. Это необходимое условие для того, чтобы подобные бедствия не повторились в мире”, – сказал он.

Следует отметить, что Украина, Евросоюз и Великобритания возложили вину за инцидент, связанный с нарушением гидроэлектростанция. Российская сторона обвинения отвергает.