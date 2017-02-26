Галась: Кубань ждет инвестиции во все традиционные отрасли

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась в феврале рассказал, чем регион намерен привлекать инвесторов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«У нас экономика диверсифицирована, поэтому мы ждем инвестиции во все наши традиционные отрасли. Это туризм, промышленность, сельское хозяйство, транспорт», — рассказал Галась.

В этом году регион ждет прироста показателей в тех отраслях, которые наиболее пострадали от кризисных явлений и которые завязаны на потребительском спросе. Речь идет о рознице, общественном питании, строительстве. Последние два года в крае не было роста реальных денежных доходов населения.

«Сегодня мы получаем инвестиции иного качества. Частные вложения в общем объеме упали не сильно, а в отдельных отраслях выросли. В 2017 году, по нашим прогнозам, мы должны переломить тренд снижения инвестиций», — пояснил вице-губернатор.

Игорь Галась отметил, что в этом году экспозиция Кубани на инвестфоруме более масштабная, чем в прошлом году. Она уже полностью готова и ждет инвесторов.

«Думаю, что для края форум в новом формате станет не менее успешным и результативным, как и все предыдущие», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля. Краснодарский край представит на форуме более 500 проектов.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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