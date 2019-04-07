Галицкий: «для меня бизнес закончился»

По словам президента ФК «Краснодар», все деньги, которые он зарабатывает, он будет тратить на Краснодар.

«Я инвестирую в ценные бумаги, облигации, акции — это все стандартный набор пенсионера. Для меня бизнес закончился. Говорили, что я какие-то рестораны открываю — это не правда. В парке нужны люди в ресторан. Мы отремонтировали, сдали в аренду. Я бизнесом не занимаюсь. Мы просто следим, чтобы сервис был на уровне», — рассказал владелец футбольного клуба «Краснодар» в интервью на YouTube-канале «Русские норм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Галицкий рассказал, что он будет предлагать властям города и края различные проекты. При этом он не хочет вызывать у граждан недовольство.

«Любой город ограничен в бюджете, я — житель этого города, я хочу, чтобы он менялся. При этом, чтобы не вызывать изжогу у жителей и власти. Если они захотят это, то я сделаю. Если нет, то мы еще какой-нибудь проект придумаем. Я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек. Я считаю, что богатые люди должны так делать», — сказал Галицкий.