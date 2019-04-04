Галицкий назвал главные причины продажи «Магнита» банку ВТБ

Миллиардер Сергей Галицкий дал интервью интернет-изданию The Bell и рассказал о трех основных причинах, по которым он расстался с «Магнитом».

По его словам, психологическое напряжение — одна из трех главных причин, которые заставили его решиться на сделку.

Говоря о моменте принятия решения экс-владелец «Магнита» подчеркнул, что он не может выделить точный момент, в который принял решение продать компанию. Он вспомнил характерный случай, который произошел в 7 утра, совсем незадолго до сделки.

«У меня звонок с работы — сразу понятно, что что-то случилось. Я смотрю на телефон, но не могу взять трубку — я уже понял, что психологически это довольно сложно для меня. Потом, конечно, беру, там сбивчиво объясняют: случилась по соседству с нашим магазином трагедия, мы вообще ни при чем, только просят помочь. Только к концу фразы я понял, что мы, «Магнит», ни при чем», — рассказал Галицкий.

Он отметил, что с каждым разом выдерживать такие ситуации было все сложнее, потому что общество слишком сильно персонифицировало компанию с ним.

«Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — подчеркнул Галицкий

Еще одна причина — возраст. Он отметил, что со временем «стал терять скорость» и понял, что то, что он может делать в 35-40 лет, уже не получается делать в 50.

«Когда ты знаешь себя 35-летнего, ты не можешь смириться с собой 50-летним. В древнем Риме считали, что каждый гладиатор должен своевременно и достойно умереть», — поделился бизнесмен.

Также он отметил, что с развитием гиганта-ретейлера, компания стала больше подвержена государственному регулированию, пишет The Bell.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале 2018 года покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Президентом «Магнита» стал экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.

Галицкий вошел в список 200 самых богатых бизнесменов в РФ за 2018 год. Тогда он находился на 28 месте с доходом в 4 млрд долларов,

Галицкому присвоили звание почетного гражданина Краснодара.

Бизнесмен возглавил топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами. Также он вошел в список 15 бизнесменов, изменивших представление о России.