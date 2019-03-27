Галицкий профинансировал благоустройство бульвара возле стадиона «Динамо» в Краснодаре

На улице Красной — от Гаврилова до Одесской — сформируют новый пешеходный бульвар. Начали укладывать гранитную плитку и высаживать болотные дубы.

«Благоустройство бульвара вдоль стадиона «Динамо» — инициатива почетного гражданина нашего города Сергея Галицкого, работы идут за счет его собственных средств. Сейчас активно реализуется интересный проект, начиная от озеленения и заканчивая укладкой высококлассного гранита», — рассказал мэр Евгений Первышов.

Глава города добавил, что выбрали такое дизайнерское решение, при котором название улицы Красной будет сочетаться со многими элементами — от цвета плитки до цвета листьев кустарников и деревьев.

Протяженность нового бульвара составит около 300 м, ширина полосы благоустройства — до 20 м.

На бульваре высадят 26 больших деревьев — это дуб болотный, листья которого осенью окрашиваются в красный цвет, 30 вечнозеленых кипарисовиков, а также больше 12 тыс. саженцев кустарника фотиния красного цвета.

На участке бульвара установят девять новых осветительных придорожных столбов и 28 четырехметровых светильников в пешеходной зоне. Работы завершат в июле, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2018 года Сергей Галицкий покинул компанию «Магнит», основателем которой он является. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Деньги он перевел в специальный фонд,

Галицкий вошел в список 200 самых богатых бизнесменов в РФ за 2018 год. Тогда он находился на 28 месте с доходом в 4 млрд долларов,

Галицкому присвоили звание почетного гражданина Краснодара.

Бизнесмен возглавил топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами. Также он вошел в список 15 бизнесменов, изменивших представление о России.

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