Галицкий рассказал, почему не отпустил Мусаева на стажировку в «Челси»

Старший тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев сам попросил Сергея Галицкого о поездке к итальянскому специалисту Маурицио Сарри.

На просьбу Мусаева о стажировке в «Челси» Сергей Галицкий ответил отказом.

«Он обиделся. Нет, «обиделся» — неправильное слово. Он все-таки взрослый мужик. Просто сказал: «Окей»», — рассказал Галицкий в интервью на YouTube-канале «Русские норм».

После этого старший тренер прислал президенту футбольного клуба «Краснодар» статью о советском хоккейном тренере, которого также не пустили на стажировку в Канаду. Позже этот тренер приехал в Канаду со своей командой, которая всех обыграла. После этого ему сказали, что теперь он может поехать и посмотреть, как тренируют канадцы.

«Когда ты смотришь чужие истории успеха, это забивает и твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать: здесь кальку возьмешь, там используешь то, что уже кто-то делал. И если ты готов, тебе это мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками», — сказал Галицкий.

По его словам, специалист должен самостоятельно идти к успеху, а не подавлять свое естество чтением историй про успехи других людей.

Также в интервью Сергей Галицкий рассказал, что планирует занимать пост президента клуба до конца жизни. Несмотря на то, что он завершил предпринимательскую деятельность, он готов участвовать в улучшении Краснодара и предлагать властям различные проекты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Галицкий объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым.