Галицкий вошел в число кандидатов в состав исполкома РФС

Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал кандидатов.

В список вошли: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шок, Михаил Гершкович, Александр Зотов и Александр Мирзоян.

Зарегистрированным кандидатом в состав исполкома РФС, не включенным в единый список кандидатов, стал Виктор Горлов.

Николая Левников и Дениса Соловьева зарегистрируют в качестве кандидатов по специальным квотам в день проведения конференции,

Выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме РФС по единому списку кандидатов перенесли на следующую конференцию, сообщает ТАСС.