Галицкий: мы поглощены тем, чтобы хорошо принять сборную Испании во время ЧМ-2018

Предприниматель Сергей Галицкий рассказал о своих планах губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на встрече 2 марта.

Несмотря на протокольный формат, диалог проходил в непринужденной обстановке. Галицкий заявил, что займется реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Также он может взяться за реализацию ряда социальных проектов, но только после того, как завершится сделка по продаже бизнесменом акций «Магнита».

«Диалог, который мы с вами сейчас ведем, я не хотел бы вести в прошедшем времени, наоборот, в настоящем и будущем. Потому что жителям нашего края, краснодарцам важно понимать, что будет сегодня, и особенно, что будет завтра. Очень показательно, что вы реализуете те проекты, которые уже перечислили. Это и стадион, и парк, и футбольный клуб «Краснодар», и футбольная школа, и «Аврора». Вы активно интересуетесь проблемами Краснодара, и я уверен, что вашим начинаниям, вашим идеям ничего не помешает претвориться в жизнь. Мы вместе сможем сделать и Краснодар, и край еще более процветающими и комфортными для жизни», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Я буду жить в городе, буду стараться приносить пользу. Это было очень интенсивное время моей жизни. Сейчас я хочу остаться частным гражданином, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько сейчас. Я специально продавал бумаги как физическое лицо, для того, чтобы 17 млрд рублей попали в городской и краевой бюджеты. Я считаю, это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду. Что касается футбола, в этом году я планирую еще два манежа построить в городе, мы хотим наращивать количество детей, которых мы в Краснодаре будем принимать в школы. А что касается парка, то мы сейчас уже заканчиваем работы по переносу цветочного рынка и третью очередь парка сделаем. Надеюсь, она будет не менее красивая, чем первые две. Будем стараться, чтобы это было сделано. А реконструкция «Авроры» для меня большая гордость и не нагрузка совсем, а возможность сделать визитную карточку для города», — пояснил Сергей Галицкий.

Вениамину Кондратьеву Сергей Галицкий рассказал, что пока хочет немного отдохнуть от бизнеса и сосредоточиться на развитии футбола. Тем более, что во время чемпионата мира в Краснодаре будет жить одна из сильнейших сборных.

«Вы знаете, на нас высокая ответственность. Одна из ведущих мировых сборных будет жить у нас в школе. Это сборная Испании. Для нас очень важно провести все на высоком уровне. Потому что у наших детей, когда они увидят этих звезд Испании в Краснодаре, появится очень сильный стимул для того, чтобы в будущем развиваться. Конечно, мы сейчас этим поглощены, чтобы качественно принять сборную Испании, чтобы они потом, уезжая из Краснодара, сохранили добрые впечатления о городе, о жителях, о нас, о том, как мы их принимали», — рассказал Сергей Галицкий.

Глава региона поблагодарил Сергея Галицкого за его неравнодушное отношение к краевой столице. Именно такие люди, по мнению Вениамина Кондратьева, помогают всему региону двигаться вперед.

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