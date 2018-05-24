Галицкий не вошел в наблюдательный совет ВТБ

Основатель продуктовой сети «Магнит» Сергей Галицкий и замглавы Министерства экономического развития Азер Талыбов не вошли в совет директоров ВТБ.

«Когда «Открытие» выделило двух представителей, нам двоих кого-то пришлось сокращать, поэтому Михаил Михайлович [Задорнов, председатель правления банка «ФК Открытие»] и [Александр] Соколов [член правления «ФК Открытия»], они вошли вместо двух кандидатов. Второй — замминистра экономического развития Талыбов», — сказал глава банка Андрей Костин.

Ранее в наблюдательный совет ВТБ, который был избран 26 апреля 2017 года, вошли 11 человек: Сергей Галицкий, Андрей Костин, министр финансов Антон Силуанов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, глава «Почты России» Николай Подгузхов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров и ректор «Сколково» Андрей Шаронов, сообщает «РБК».

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