Галицкий опустился на 407 место в топ-500 самых богатых людей планеты

Агентство Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в 4,25 млрд долларов.

С начала года основатель и бывший основной совладелец сети «Магнит», президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий потерял 1,25 млрд долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, богаче всего Галицкий был в октябре 2014 года — тогда его состояние оценивалось почти в 14 млрд долларов.

Лидером рейтинга Bloomberg оказался глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос с 146 млрд долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне Галицкий занимал 400-е место в рейтинге с состоянием 4,75 млрд долларов.

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