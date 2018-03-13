Галицкий останется в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей

Специально для Сергея Галицкого будет создана новая комиссия РСПП по индустрии спорта.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий, продавший свою долю в компании банку ВТБ, останется в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — делового объединения, руководители которого регулярно участвуют в закрытых совещаниях с президентом.

«У нас многие члены организации вовлечены в те или иные спортивные проекты, будь то сооружения спортивных объектов, как на Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Красноярске, или спонсирование федераций и конкретных команд», — сказал президент РСПП Александр ШохинАлександр Шохин.

По его словам, руководитель такого рода комиссии должен быть лидером в постановке вопросов и лоббировании.

Раньше Галицкий руководил в РСПП комиссией по торговле и потребительскому рынку. Теперь, после продажи «Магнита», он уже не сможет занимать этот пост. Пока вопрос о создании спортивной комиссии и назначению Галицкого рассматривается — члены бюро могут проголосовать по нему в очной или заочной форме. Голосование состоится либо на заседании 11 апреля, либо до этого, но заочно, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Совет директоров принял его отставку. Галицкий попрощался с коллективом «Магнита» в Краснодаре.

Краснодар может получить 3,95 млрд рублей от налога с продажи акций «Магнита». Акции «Магнита» выросли на 20% после ухода Галицкого.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все проекты Сергея Галицкого — ФК «Краснодар», стадион, парк, сеть детских спортивных клубов, благоустройство города — стали гордостью не только Краснодара, но и всего ЮФО.

Мнение доктора экономических наук Александра Полиди о последствиях продажи акций «Магнита» читайте здесь.

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