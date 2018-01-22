Галицкий посетил тренировку ФК «Краснодар» на сборах в Абу-Даби

Основатель и президент футбольного клуба 21 января прилетел посмотреть на тренировочные сборы команды.

Сергей Галицкий прибыл в сопровождении директора Академии ФК «Краснодар» Арама Фундукяна. Владелец клуба наблюдал за тренировкой, которая была посвящена оттачиванию игровых связей перед первым спаррингом межсезонья.

Галицкий собирается пробыть в Абу-Даби до окончания сбора. Он будет присутствовать на обоих контрольных матчах горожан, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абу-Даби запланированы два контрольных матча. ФК «Краснодар» 22 января сыграет с чемпионом Узбекистана, ташкентским «Локомотивом». В заключительный день сбора, 26 января, соперником команды станет чемпион Казахстана — клуб «Астана» из одноименного города.

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