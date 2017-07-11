Галицкий профинансирует реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и бизнесмен Сергей Галицкий 10 июля обсудили реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора».

«»Аврора» будет в надежных руках. Финансировать реконструкцию кинотеатра будет Сергей Галицкий», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, проект возрождения кинотеатра будет переведен в формат государственно-частного партнерства.

«Один из главных символов Краснодара станет полноценным киноконцертным залом. Это объективно лучшее решение. Галицкий предупредил: на проектирование нужен год, окончание работ — ориентировочно в 2019-м. Уверен, все реализуют, как следует», — заключил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году краснодарский кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию. Было решено вернуть зданию и статуе возле него облик 1967 года.

В ноябре 2015 года во время обсуждения бюджета на 2016 год приняли решение прекратить финансирование программы «Краснодару — столичный облик». В феврале 2016 года власти Краснодара опубликовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В списке была и «Аврора».

Власти Краснодара в июле 2016 года сообщили, что не нашли инвесторов для реконструкции кинотеатра «Аврора». В апреле 2017 года Евгений Первышов сообщил, что власти расторгнут договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией кинотеатра. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привлечь к ответственности виновных в упадке «Авроры». Власти Краснодара в мае подали в суд на подрядчика по реконструкции «Авроры».

Спецрепортаж об истории краснодарского кинотеатра «Аврора» смотрите здесь.

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