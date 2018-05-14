Галицкий провел для посла Испании экскурсию по стадиону ФК «Краснодар»

Игнасио Ибаньеса 14 мая ознакомился с инфраструктурой клуба.

«Не буду скрывать, все в восторге. Пусть и звучит не совсем дипломатично. Если кто пропустил, именно в Краснодаре будет готовиться к чемпионату мира сборная Испании по футболу. Серхио Рамос, Пике, Давид Де Хеа, Давид Сильва — все сильнейшие увидят лучший в Европе стадион и, пожалуй, одну из лучших Академий. А позже, вдохновившись Краснодаром, покажут лучший в мире футбол», — написал на своей странице в Facebook помощник главы города Владимир Вербицкий.

«На базе ФК «Краснодар» созданы все условия для качественной и комфортной подготовки. Делегация Испании осталась под приятным впечатлением от всего, что увидела. Уверен, Краснодар достойно встретит и сборную и болельщиков. Это будет большой праздник, праздник футбола», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Это большая честь и гордость принимать сборную Испании. Мы сделаем все, что бы команда чувствовала себя комфортно», — сказал владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. На матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскупили все билеты.

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