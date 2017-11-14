Галицкий решил продать акции «Магнита» на 700 млн долларов

Ожидается, что после продажи будет увеличен уставной капитал компании посредством размещения дополнительного выпуска акций в рамках открытой подписки.

Процедуру продажи обыкновенных акций компании стоимостью от 700 млн долларов инициировал акционер «Магнита» Lavreno Limited.

Компания планирует дополнительно приобрести 250 тыс. новых акций. Полученные средства будут потрачены на финансирование программы капиталовложений, направленной на расширение торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса. Часть средств может быть направлена на оптимизацию долговой нагрузки и на финансирование операционной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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