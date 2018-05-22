Галицкий сыграл в шахматы с воспитанниками Академии ФК «Краснодар»

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Президент футбольного клуба 22 мая провел сеанс одновременной игры в шахматы. Турнир состоялся сразу на 15 досках.

Воспитанники Академии, показавшие лучший результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении около трех часов. По итогам противостояния общий счет турнира —  14:1 в пользу Сергея Галицкого. 

Успеха в своей партии добился воспитанник Академии 2001 года рождения Павел Дашин, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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