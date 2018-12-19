Галицкий увеличил долю владения в ФК «Краснодар» до 66%

Ранее бизнесмену формально принадлежало лишь 50% клуба. Остальная половина была у ЗАО «Объединенный капитал».

Об этом стало известно из данных СПАРК — на 17 декабря доля Сергея Галицкого в ФК «Краснодар» выросла до 66,7%.

Ранее 50% клуба принадлежала ЗАО «Объединенный капитал», которое занимается вложениями в ценные бумаги. На 100% обществом владеет Максим Вараскин, который тесно связан с бизнесом Галицкого — он был совладельцем ООО «Магнит» и ООО «Арт-Сайд».

В настоящее время «Объединенный капитал» владеет 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит». Компании также принадлежат 75% ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Юг»», вторым совладельцем которого выступает гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг, сообщает РБК-Краснодар.

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