Галицкий: в следующем сезоне ФК «Краснодар» возглавит Мурад Мусаев

Об этом президент и владелец клуба заявил в эфире «816 шоу» на телеканале «Наш футбол».

«Я защищал Игоря [Шалимова], я хотел бы отметить то, сколько он сделал. У нас было много потрясающих матчей, было много моментов, которые болельщики будут помнить всю жизнь. Я хочу поблагодарить Игоря за то, что он сделал и надеюсь, что эти моменты будут связывать с его именем», — сказал Сергей Галицкий, комментируя отставку главного тренера команды.

Он также заявил, что в следующем сезоне основную команду возглавит тренер молодежки Мурад Мусаев. Галицкий пояснил, что специалист доведет «Краснодар» до конца в этом сезоне, чтобы разобраться в ситуации, а в следующем году станет во главе основы окончательно. Президент клуба отметил, что так как у Мусаева пока что нет соответствующей квалификации, официально пост главного тренера будет занимать Олег Фоменко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Шалимова отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Руководство клуба объявило об этом решении 2 апреля. Имя нового главного тренера краснодарской команды назовут в ближайшие дни.

Игорь Шалимов возглавлял «черно-зеленых» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

В прошлом чемпионате России ФК «Краснодар» финишировал на 4-м месте, в текущем сезоне за шесть туров до финиша «горожане» занимают пятую строчку.

ФК «Краснодар» 1 апреля на последних секундах матча упустил победу над «Анжи». «Черно-зеленые» практически лишили себя шансов побороться за медали и право сыграть в Лиге чемпионов.

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