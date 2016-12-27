Галина Золина стала и.о. ректора академии Тимирязева

Бывший вице-губернатор Кубани Галина Золина стала и. о. ректора РГАУ имени К.А. Тимирязева. Она приступила к обязанностям 27 декабря.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Предыдущий ректор вуза Вячеслав Лукомец ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Галина Золина родилась в Выселковском районе. Свою карьеру начала учителем русского языка и литературы. В краевой администрации сначала работала советником губернатора по СМИ, а в январе 2005-го стала заместителем главы региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Галина Золина курировала на Кубани социальную сферу, была вице-губернатором с января 2005 года. Она была госпитализирована в больницу с микроинсультом 25 апреля 2015 года. Нынешний глава края Вениамин Кондратьев 28 апреля отправил в отставку трех вице-губернаторов: Галину Золину, Сергея Гаркушу и Вадима Лукоянова. Золина рассказала, что перейдет на работу по линии Министерства культуры РФ.

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