Гандболистки «Кубани» дома обыграли немецкий «Битигхайм» — 31:26

Гандбольный клуб «Кубань» 12 марта на домашней площадке выиграл у немецкого «Битигхайма».

Второй матч 1/4 финала Кубка Европейской гандбольной федерации прошел в Краснодаре. Хозяйки одержали победу со счетом 31:26.

Однако в полуфинал вышла немецкая команда. Чтобы пройти в следующий этап турнира «Кубань» должна была победить с разницей в восемь мячей.

Следующий матч «Кубань» проведет дома 23 марта. Краснодарские гандболистки сыграют с «Астраханочкой», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГК «Кубань» 5 марта в первом матче 1/4 финала Кубка Европейской федерации гандбола на выезде уступила «Битигхайму».

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