Гандболистки «Кубани» дома проиграли «Динамо» из Волгограда — 28:29

Гандбольный клуб «Кубань» 26 марта уступил волгоградскому «Динамо».

Матч 18-го тура чемпионата России женской Суперлиги прошел в краснодарском дворце спорта «Олимп».

В первые минуты хозяйки уверенно вели игру. Однако волгоградки потихоньку сравняли счет, а затем вышли вперед. На перерыв «Кубань» ушла, уступая 11:15.

После перерыва «Кубань» набрала обороты. В первые десять минут второго тайма хозяйки не только отыграли отставание, но и вышли вперед. Динамовки забили три гола подряд, но «Кубань» снова догнала соперниц. Волгоградки не отступали и снова вырвались вперед. За минуту до конца «желто-зеленые» до минимума сократили отставание. Однако в своей атаке «Динамо», играя в меньшинстве, смогло забросить решающий мяч. Итог игры — 28:29. Краснодарская команда потерпела третье домашнее поражение в сезоне, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

По итогам 18 туров краснодарки занимают четвертое место в турнирной таблице. У них в активе 24 очка.

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