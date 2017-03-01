Гандболистки «Кубани» на выезде уступили «Ростову-Дону» — 31:23

ГК «Ростов-Дон» 1 марта в матче чемпионата России дома обыграл «Кубань».

Первая половина игры завершилась в пользу хозяек поля — 18:11. По итогам матча ростовчанки лидировали со счетом 31:23.

Лучшим бомбардиром встречи стала Юлия Манагарова, представлявшая принимающую команду, на счету гандболистки восемь голов. А лучшим игроком матча признана Екатерина Ильина, сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

Кубанская команда провела с хозяевами этого турнира наибольшее число встреч в чемпионатах России — 92. В этих играх преимущество было на стороне «Ростова-Дона», который одержал 62 победы, «Кубань» — 25 побед, пять игр завершились вничью, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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