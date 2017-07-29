Гандболистки «Кубани» раздадут автографы в парке Краснодара

Танцевальный Dинамичный weekend, в котором они примут участие, пройдет 29 июля в 18:00 у главной сцены парка «Солнечный остров».

Мероприятие посетят игроки гандбольного клуба «Кубань» Виктория Калинина и Любовь Аришина. Участники вечера смогут взять автографы и сделать фото. Также у них будет возможность забросить гол в гандбольные ворота.

Состоится заключительный танцевальный Dинамичный weekend. Гости праздника будут разучивать танец вместе с представителями танцшкол города. Кроме того, запланирована битва на водяных пистолетах, сообщается на странице ГК «Кубань» в «ВКонтакте».

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