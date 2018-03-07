Гандболисты СКИФа в Москве разгромили УОР № 2

Матч прошел в рамках чемпионата России 7 марта.

Первый тайм завершился в пользу СКИФа — 10:16. Во втором тайме гости увеличили свое преимущество и довели матч до разгрома. Встреча завершилась со счетом 23:33. Краснодарские гандболисты одержали свою самую крупную победу в нынешнем чемпионате России.

Самым результативным стал первый крайний Владимир Спица, который отличился девять раз. Вратарь Денис Заболотин отразил 45% бросков по своим воротам.

Следующий матч СКИФ проведет в Чехове 9 марта. Краснодарцы встретятся с «Чеховскими медведями», сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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