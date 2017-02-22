Гандбольная «Кубань» сыграет дома против тольяттинской «Лады»

ГК «Кубань» 22 февраля сыграет в Краснодаре против «Лады» из Тольятти в очередном туре российской Суперлиги.

Команды встретятся во второй раз за несколько дней. «Кубань» и представители Тольятти уже сразились в четвертьфинале Кубка России. С преимуществом в один мяч краснодарская команда одержала победу.

Матч пройдет в краснодарском «Баскет-холле». Начало в 19:30, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсменки ГК «Кубань» вышли в «Финал четырех» Кубка России.

Источник