Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности Кубани подписали соглашение

Соглашение о сотрудничестве дает новые возможности для привлечения финансовых ресурсов на развитие промпредприятий.

Как пояснил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков, поручительства ГФ будут обеспечивать финансовые продукты, ориентированные на инвестирование промышленных предприятий в части модернизации, развития, обновления и расширения основных средств компаний

Как уточнил директор регионального фонда развития промышленности Дмитрий Королев, соглашение дает возможность снизить процентную ставку по займу фонда с 6% до 4% годовых — в том случае, если в качестве залогового обеспечения предоставляется гарантия ГФ.

Гарантийный фонд, так же как и по другим продуктам, готов обеспечивать своими поручительствами до 70% от суммы займов Фонда развития промышленности, что в абсолютном выражении составляет до 25 млн рублей.

С начала года Гарантийный фонд предоставил 35 поручительств на сумму более 210 млн рублей, что позволило предпринимателям края привлечь более 476 млн рублей кредитных средств.

Также Фонд развития промышленности заключил соглашение о взаимодействии с Центром поддержки предпринимательства края. Стороны планируют осуществлять информационное сопровождение, проводить совместные мероприятия и оказывать услуги предпринимателям, специализирующимся на промышленном производстве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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