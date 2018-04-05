Гарантийный фонд Краснодарского края будет сотрудничать с крупными банками

Фонд заключил соглашения о сотрудничестве с АО «МСП Банк» и АО «Альфа-Банк».

В рамках реализации соглашений кубанские предприниматели смогут воспользоваться кредитными продуктами банков и поручительствами Гарантийного фонда. Как отметил вице-губернатор Василий Швец, региональная власть не меньше бизнеса заинтересована в расширении финансовых инструментов, доступных предпринимателям Кубани.

«Развитие малых и средних предприятий — это одна из основ экономики: чем больше таких предприятий — тем более диверсифицирован, а значит — менее подвержен влиянию внешних факторов, краевой бюджет», — подчеркнул заместитель главы региона. Кроме того, увеличение МСБ — это один из векторов развития экономики России в целом и края в частности, заложенный в стратегию развития региона до 2030 года.

АО «МСП Банк» осуществляет кредитование в приоритетных для Кубани отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты.

АО «Альфа-Банк» является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Узнать об услугах Гарантийного фонда, а также других формах господдержки можно по бесплатному телефону Центра поддержки предпринимательства: 8(800)707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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