Гарантийный фонд Краснодарского края переименовали

Теперь он называется Фонд развития бизнеса Краснодарского края.

Об этом стало известно в ходе презентации регионального центра инжиниринга, который открылся на базе фонда.

«Для консолидации активов и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в крае мы объединили их в единую структуру», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

По его словам, миссией фонда уже давно перестали быть только предоставление гарантий и поручительств — на его базе работают центр поддержки предпринимательства, центр сопровождения инвестиционных проектов, а теперь и региональный инжиниринговый центр, который будет обеспечивать модернизацию производства кубанских бизнесменов.

Фонд был создан в 2009 году, его учредителем является Краснодарский край в лице регионального департамента инвестиций и развития МСП. За время существования фонд выдал 456 поручительств на сумму около 2,5 млрд рублей. Это позволило обеспечить кредиты на сумму более 5 млрд рублей.

В департаменте подчеркнули, что обновленный фонд продолжит направлять все усилия на развитие инфраструктуры господдержки кубанского бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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