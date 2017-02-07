Гарантийный фонд в 2016 году выдал 70 поручительств кубанским бизнесменам

Гарантийный фонд Краснодарского края в 2016 году предоставил кубанским предпринимателям поручительства на сумму более 490 млн рублей.

По сравнению с 2015 годом количество выданных поручительств выросло почти в два раза — с 37 до 70. В результате субъекты малого и среднего предпринимательства региона смогли привлечь на развитие своего бизнеса более 1,1 млрд рублей.

В 2016 году краевой гарантийный фонд расширил список банков-партнеров до 30 кредитных организаций. Были проведены 130 выездных мероприятий в города и районы региона, на которых предпринимателям рассказывали о государственной поддержке, оказываемой фондом.

Гарантийный фонд работает с 2009 года. Основное направление его деятельности — предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства края по банковским кредитам и банковским гарантиям. Максимальная сумма поручительства для одного субъекта МСП — 25 млн рублей. Гарантийный фонд предоставляет до 70% от суммы кредита.

За все время работы гарантийного фонда предпринимателям Кубани было выдано 307 поручительств на сумму более 1,4 млрд рублей. Это позволило привлечь в экономику региона более 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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