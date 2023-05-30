Гарибошвили: Грузия в два-три раза лучше Украины

Грузия в два-три раза лучше Украины, будет большой ошибкой, если ЕС не предоставит Грузии статус кандидата в члены ЕС до конца года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибошвили.

По его словам, Евросоюз не предоставил Грузии никаких доказательств или разъяснений по поводу причин отказа. То есть мы, европейцы, уходим из Грузии, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить об услугах, то они должны были быть оказаны Грузии на основании проделанной работы», — заявил премьер-министр Грузии на конференции Globsec по безопасности в Братиславе.