Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в Сочи

Чемпион IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев 3 февраля в Сочи победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Эта победа стала 26-й для 24-летнего Мурата Гассиева в 26 боях (19 нокаутов). Дортикос потерпел первое поражение при 22 победах (21 нокаут), сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международный боксерский форум пройдет с 1 по 4 февраля.

Участие в мероприятии примут представители Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В Сочи ради боксерского поединка россиянина Мурата Гассиева и кубинца Юниера Дортикоса пустят дополнительные поезда из Владикавказа. Бой состоится 3 февраля, на него продали более 12 тыс. билетов.

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