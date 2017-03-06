Гастроли Кубанского казачьего хора внесли в Книгу рекордов России

Кубанский казачий хор в марте вновь попал в Книгу рекордов России. Артисты побили собственный результат 2012 года — они совершили самый продолжительный тур по стране.

Гастрольный путь в 20 тыс. км они проделали практически за месяц. За это время отыграли концерты в 24 городах. Программу выступлений посвятили юбилею своего коллектива, а сам рекорд — 80-летию образования края.

Первым встречал солистов хора Волгодонск в конце января, а завершились гастроли 5 марта во Владивостоке. График был довольно напряженный, концерты каждый день. Но артисты собой довольны. До этого никто не подавал такие заявки.

«У нас этот год посвящен образованию края. Мы хотели, чтобы в этом году было что-то значимое от Кубанского казачьего хора. Мы посвятили эти гастроли краю, подали заявку», — сказал художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Когда получили заявку, очень удивились. Нестандартная формулировка. Данный рекорд абсолютно корректен», — сказал эксперт Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

Артистам Кубанского казачьего хора торжественно вручили сертификат установленного ими результата. На днях их имена и фотографии появятся в Книге рекордов России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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