Газификация поселка в Ленинградском районе обошлась в 11 млн рублей

Топливо будет получать поселок Звезда в Первомайском сельском поселении.

Газопровод запустили 24 июля. Этого события местные жители ждали 94 года. На церемонию открытия приехал вице-губернатор Анатолий Вороновский. Строительство начали два года назад, за это время специалисты протянули 7 км труб и подвели природное топливо к жилым домам.

«В поселке 267 домов, 11 уже подключены. Возможность в течение года подключиться есть у каждого дома. Государственная программа по развитию топливно-энергетического комплекса принята с 2015 года. На нее ежегодно выделяются более 300 млн рублей», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Стоимость проекта газификации составила около 11 млн рублей. Их выделили из муниципального и краевого бюджетов. Сейчас на Кубани газом обеспечено более 1 тыс. населенных пунктов.

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