Газинский подарил абонемент мальчику, который расплакался после матча «Краснодар» — «Валенсия»

Полузащитник «быков» Юрий Газинский оставил юному болельщику автограф на футбольном мяче.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором юный болещик горожан очень расстроен их проигрышем в матче 1/8 Лиги Европы. На кадрах мальчик, который смотрел игру дома, плачет.

«Наша съемочная группа посетила недавнего героя Instagrsm. Искренняя поддержка «быков» столкнулась с жестокостью гола последних минут, но игра продолжается и после финального свистка. Юрий Газинский убедился, что у «быков» растет достойная смена, а также вручил подарки преданным болельщикам», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 7 марта в выездном матче уступил испанской «Валенсии» со счетом 2:1. В ответной игре «быки» сыграли вничью с «Валенсией» и выбыли из Лиги Европы. Стадион посетили рекордные 35 тыс. болельщиков.

Черно-зеленые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с немецким «Байером».

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