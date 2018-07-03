Газинский: сборной РФ нужно как можно скорее забыть матч против испанцев

03 июля в 13:59

Полузащитник национальной команды Юрий Газинский рассказал о подготовке к матчу с Хорватией.

Сборная России по футболу 1 июля одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3.

«Настроение в национальной сборной хорошее, эмоции уже немного стихли. Нам нужно как можно быстрее забыть игру против сборной Испании и готовиться к следующему матчу против команды Хорватии. Нас ждет сложнейшая встреча, и, как я уже сказал, эмоции стихли, поэтому готовимся», — сказал Газинский.

Полузащитник подчеркнул, что сборная Хорватии, ставшая соперником россиян по 1/4 финала чемпионата мира, не нуждается в представлении. У команды много футболистов хорошего уровня, и на первичном теоретическом занятии еще предстоит разобрать их игру, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В Сочи россияне сыграют против команды Хорватии 7 июля, начало — 21:00.

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