Его построят на улице Красной на участке между Советской и Постовой.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что строительство линии газопровода необходимо для стабилизации давления уже запитанных объектов — перинатального центра, детской краевой клинической больницы и жилых домов в районе улиц Постовой и Захарова.

Протяженность газопровода составит 360 м, его большая часть — почти 300 м — будет проложена закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим сохранить асфальтобетонное покрытие и зеленые насаждения.

Для удобства потребителей на время работ газоснабжение отключать не будут. Также не планируют ограничивать движение транспорта, однако в начале марта могут частично перекрыть одну из полос проезжей части улицы Постовой.

Работы по прокладке газопровода будут идти в круглосуточном режиме. Строительство начнется 21 января, завершить его планируют 20 марта. На объекте задействуют 15 человек и пять единиц техники, в том числе буровую установку, кран и экскаватор, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник