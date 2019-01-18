Газопровод под Пушкинской площадью Краснодара начнут прокладывать 21 января» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Газопровод под Пушкинской площадью Краснодара начнут прокладывать 21 января

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Его построят на улице Красной на участке между Советской и Постовой.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что строительство линии газопровода необходимо для стабилизации давления уже запитанных объектов — перинатального центра, детской краевой клинической больницы и жилых домов в районе улиц Постовой и Захарова.

Протяженность газопровода составит 360 м, его большая часть — почти 300 м — будет проложена закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим сохранить асфальтобетонное покрытие и зеленые насаждения.

Для удобства потребителей на время работ газоснабжение отключать не будут. Также не планируют ограничивать движение транспорта, однако в начале марта могут частично перекрыть одну из полос проезжей части улицы Постовой.

Работы по прокладке газопровода будут идти в круглосуточном режиме. Строительство начнется 21 января, завершить его планируют 20 марта. На объекте задействуют 15 человек и пять единиц техники, в том числе буровую установку, кран и экскаватор, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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