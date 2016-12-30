«Газпром» одолжит 310 млн евро на строительство «Турецкого потока»

Совет директоров «Газпрома» одобрил предоставление займа в 310 млн евро компании South Stream Transport B.V. на финансирование проекта «Турецкий поток».

Сумма будет предоставлена на 3,5 года на расходы, связанные с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, и общие административные расходы, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Проект предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту строительства «Турецкого потока». «Газпром» в декабре подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

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