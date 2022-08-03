«Газпром» отказался принять от Германии турбину для «Северного потока»

Из-за отказа «Газпрома» пуск «Северного потока» на полных мощностях откладывается на неопределенное время.

Затянувшаяся эпопея с турбиной для «Северного потока» и не думает заканчиваться – после того, как Германия заявила о готовности вернуть двигатель Siemens Energy российской стороне, уже «Газпром» отказался принимать его. Турбина была предназначена для компрессорной станции «Портовая», которая является частью магистрального проекта «СП-1». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, к такому решению руководство «Газпрома» пришло из-за ограничительных мер, введенных против России странами Запада.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — говорится в сообщении компании, опубликованном в официальном telegram-канале.

Напомним, с 25 июля трубопровод работает лишь на 20% от своей мощности, что не дает возможности поставлять газ на Запад в полном объеме. В Европе началась настоящая паника после появления информации о снижении поставок российского газа.

Падение объемов импорта сжиженного голубого топлива в Европу объясняется тем, что Канада, занимавшаяся ремонтом турбины, вовремя ее не вернула. В качестве причины там назвали собственные и европейские санкции против России. Берлину пришлось просить Оттаву вернуть агрегат, чтобы немцы вновь смогли получать газ в прежних объемах. Сегодня канцлер Германии лично осмотрел турбину и заявил, что она готова к эксплуатации.

Спасти Европу от энергетического кризиса мог бы запуск «Северного потока — 2», но там считают подобный шаг капитуляцией перед Россией. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода. Политик сравнил это с «поднятием белого флага» и отметил, что запуск трубопровода «категорически невозможен», так как Европа не должна допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась.

Отметим, что страны Евросоюза еще в середине июля приняли решение попробовать провести будущую зиму без российского газа. Для этого государства ЕС могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.