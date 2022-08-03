«Газпром» отказался принять от Германии турбину для «Северного потока»

auladin 03.08.2022 Экономика

«Газпром» отказался принять от Германии турбину для «Северного потока»

Из-за отказа «Газпрома» пуск «Северного потока» на полных мощностях откладывается на неопределенное время.

Затянувшаяся эпопея с турбиной для «Северного потока» и не думает заканчиваться – после того, как Германия заявила о готовности вернуть двигатель Siemens Energy российской стороне, уже «Газпром» отказался принимать его. Турбина была предназначена для компрессорной станции «Портовая», которая является частью магистрального проекта «СП-1».  Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, к такому решению руководство «Газпрома» пришло из-за ограничительных мер, введенных против России странами Запада.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — говорится в сообщении компании, опубликованном в официальном telegram-канале.

«Газпром» отказался принять от Германии турбину для «Северного потока»

Напомним, с 25 июля трубопровод работает лишь на 20% от своей мощности, что не дает возможности поставлять газ на Запад в полном объеме. В Европе началась настоящая паника после появления информации о снижении поставок российского газа.

Падение объемов импорта сжиженного голубого топлива в Европу объясняется тем, что Канада, занимавшаяся ремонтом турбины, вовремя ее не вернула. В качестве причины там назвали собственные и европейские санкции против России. Берлину пришлось просить Оттаву вернуть агрегат, чтобы немцы вновь смогли получать газ в прежних объемах. Сегодня канцлер Германии лично осмотрел турбину и заявил, что она готова к эксплуатации.

Спасти Европу от энергетического кризиса мог бы запуск «Северного потока — 2», но там считают подобный шаг капитуляцией перед Россией. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода. Политик сравнил это с «поднятием белого флага» и отметил, что запуск трубопровода «категорически невозможен», так как Европа не должна допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась.

«Газпром» отказался принять от Германии турбину для «Северного потока»

Отметим, что страны Евросоюза еще в середине июля приняли решение попробовать провести будущую зиму без российского газа. Для этого государства ЕС могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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