«Газпром» создал филиал в Стамбуле для строительства «Турецкого потока»

«Газпром» создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток».

Об этом 28 марта рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Решением совета директоров создан филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ в Турции. Это очень важное решение, таким образом, созданы все условия для начала морской укладки», — сказал он.

По его словам, к морской укладке газопровода приступят во второй половине года. Строительство двух ниток «Турецкого потока» планируют завершить к концу 2019 года.

Миллер отметил, что проект находится в активной фазе строительства, идет строго в соответствии с графиком. На российском участке завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель готов на 98,5%. Продолжаются гидрографические исследования в турецких водах. Завершается работа над оценкой воздействия на окружающую среду по заключительному участку маршрута газопровода, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал. Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

В ноябре 2015 года экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что проект «Турецкий поток» попадает под перечень инвестиционных проектов, которые могут быть заморожены. Позже зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев отмечал, что инфраструктуру, подготовленную для проекта, могут использовать для газификации Краснодарского края.

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