«Газпром» спрогнозировал рост цен на газ в России

«Газпром» спрогнозировал рост регулируемых цен на свой газ в России на 3-3,5%.

Об этом 2 марта сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%», — пояснил он.

Круглов добавил, что компания вышла с предложением о получении права предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%. Этого вопрос еще рассматривается властями страны, сообщает «Прайм».

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