«Газпром» выставил на торги отель в Сочи за 1 млрд рублей

04 сентября в 20:47

Комплекс «Пик Отель» в Красной Поляне продают вместе с мебелью, сантехникой и бытовой техникой.

«Пик Отель» занимает два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде до 1 января 2047 года. Суммарная площадь гостиничных номеров — более 11,4 тыс. кв. м.

Начальная цена — около 1 млрд рублей, в том числе НДС. Объекты, входящие в состав гостиничного комплекса в Красной Поляне, «Газпром» планирует реализовать единым лотом. Дата проведения торгов не сообщается — она будет объявлена позднее, передает ТАСС.

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