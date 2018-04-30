«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»

Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершилась 30 апреля у черноморского побережья Турции.

Строительство на глубоководье ведет судно Pioneering Spirit. Средняя скорость составила 4,3 км в день, при этом максимальная производительность — 5,6 км в сутки — была достигнута дважды в феврале.

«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По его словам, с начала трубоукладочной кампании 7 мая 2017 года суммарно по двум ниткам был построен 1 тыс. 161 км морского газопровода. Это составляет 62% от его общей протяженности.

Миллер выразил уверенность, что проект «сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 23 июня 2017 года в Анапе дал старт «Турецкому потоку». Под Анапой 7 мая начали укладку морской нити газопровода.

«Газпром» создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток». Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

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