«Газпром» завершил укладку российской части «Турецкого потока»

В море в честь этого установили трубные секции с российским и турецким флагами.

Первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» 4 ноября вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Пересечение границы означает окончание строительства морских участков двух ниток на территории РФ.

Всего уложили 448 км по двум ниткам газопровода. С июня построили около 25% морского участка. Отмечается, что это соответствует запланированному графику строительства.

Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 23 июня в Анапе дал старт «Турецкому потоку». Под Анапой 7 мая начали укладку морской нити газопровода.

«Газпром» создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток». Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

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