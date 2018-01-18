Где на Кубани можно искупаться в праздник Крещения

В Краснодарском крае оборудовали 140 мест для крещенских купаний. Окунуться можно будет в реках, озерах, морях, водохранилищах и купелях при храмах.
В Краснодаре совершить обряд можно будет на реке Кубань. Одно из мест находится у храма Рождества Христова. В Юбилейном микрорайоне оборудовали еще одну купель на Платановом бульваре. Купания будут проходить и на Затоне, в бассейнах у спорткомплекса «Олимп». Сразу две купели откроют на озере Старая Кубань — у храма Дмитрия Донского на улице Старокубанской и в микрорайоне Гидростроителей.
Окунуться в холодную крещенскую воду можно также на Краснодарском водохранилище в станице Старокорсунской. Ночные купания будут и в море. Традиционные омовения под звездным небом проходят на пляжах Сочи, Анапы, Новороссийска и Туапсе. В Ейском районе крещенские купания проведут в райцентре, станице Должанской, Камышеватской и поселке Ясенская Переправа.
Крещенские купели в Краснодаре:
Река Кубань:
у храма Рождества Христова, 19 января с 11:00
спуск в районе Платанового бульвара, 19 января с 09:30
бассейны рядом с ДС «Олимп», 19 января с 13:00.
Озеро Старая Кубань:
у храма Димитрия Донского, 19 января с 9:00
зона отдыха «Старая Кубань», 19 января с 9:00
Краснодарское водохранилище:
станица Старокорсунская в районе улицы Украинской
Крещенские купели на побережье:
Сочи, пляж «Ривьера», 18 января с 23:00
Адлер, пляж «Чайка», 18 января с 23:00
Анапа, пляж «Малая Бухта», 18 января с 23:00
Новороссийск, городской пляж, 18 января с 22:00
Ейск, пляж пансионата «Приазовье», 18 января с 18:00
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